IHK-Fachkraft Einkauf/Materialwirtschaft startet wieder

brilon-totallokal: „Nach diesem Lehrgang macht Ihnen niemand mehr etwas vor: Sie wissen was Sie zu beachten haben, um beim Einkauf und in der Materialwirtschaft bares Geld zu sparen“ Dieses Versprechen gibt Petra Henke vom IHK-Bildungsinstitut, die damit auf den am Lehrgang „IHK-Fachkraft Einkauf/Materialwirtschaft“ anspielt, der am 28.9. in Arnsberg startet.

Der berufsbegleitende Lehrgang hat unter anderem diese Kernthemen im Visier:

Bedarfsermittlung und –analyse, effiziente Preis- und Wertanalyse, Marktforschung, Einkaufsorganisation und – abwicklung, sichere Verhandlungsführung, Grundbegriffe der Materialwirtschaft, Bedarfsermittlung und –analyse, rechtliche Grundlagen und Lagerwirtschaft.

Bei diesem Lehrgang handelt es sich um einen Zertifikats-Lehrgang. Das heißt, die Teilnehmer erhalten nach Besuch der Trainings und erfolgreicher Absolvierung des lehrganginternen Tests, ihr IHK-Zertifikat „IHK-Fachkraft Einkauf/Materialwirtschaft“.

In diesem Zusammenhang macht das Bildungsinstitut darauf aufmerksam, dass die Kosten für eine berufsbezogene Weiterbildung durch den NRW-Bildungsscheck unter bestimmten Voraussetzungen halbiert werden können. Weitere Informationen können eingesehen werden unter: www.ihk-bildungsinstitut.de/bildungsscheck.

Weitere Informationen zum Lehrgang und entsprechende Anmeldeunterlagen können beim IHK-Bildungsinstitut Hellweg-Sauerland, Petra Henke, 02931 878-152 oder [email protected] erfragt werden.

