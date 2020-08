Kammervorstand tagt in Siegen

Handwerksvertreter informierten sich über die Lage des Handwerks im Bereich Westfalen-Süd.

brilon-totallokal: Präsident Jochen Renfordt hatte auf der Delegiertenversammlung der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd es als eines der Ziele seiner Präsidentschaft angekündigt, die Präsenz der Handwerkskammer Südwestfalen in der Region auch durch einzelne Sitzungen des Kammervorstands bei den Kreishandwerkerschaften zu erhöhen. Den Auftakt bildeten nun die Vorstandsberatungen in den Räumen der KH am Siegener Löhrtor.

Kreishandwerksmeister Frank Clemens und KH-Geschäftsführer Jürgen Haßler begrüßten die Handwerksrepräsentanten und gaben einen kurzen Abriss zur Situation des Handwerks in Siegen-Wittgenstein und Olpe unter den besonderen Belastungen durch die Corona-Pandemie sowie zu aktuellen Themen, denen sich die KH gegenübersieht. Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf das Handwerk in der Region sowie insbesondere auf die Handwerkskammer Südwestfalen und ihre Bildungsarbeit standen ebenfalls im Mittelpunkt der Vorstandsberatungen, die anschließend hinter verschlossenen Türen stattfanden.

Bild: 1. von rechts: Reiner Gerhard (Vizepräsident der Handwerkskammer Südwestfalen für die Arbeitgeberseite), Jochen Renfordt (Präsident der Handwerkskammer Südwestfalen), Jürgen Haßler (Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd), Frank Clemens (Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd) und Michael Neuhaus (Vizepräsident der Handwerkskammer Südwestfalen für die Arbeitnehmerseite) diskutierten die Lage des Handwerks in Südwestfalen.

