Freiwilliges Schwitzen im Sommer? – Regelmäßiges Saunieren stärkt den Stoffwechsel und das Immunsystem

Natürlich stellt sich die Frage: Warum sollte ich bei 30 Grad Außentemperatur in die Sauna gehen?

brilon-totallokal: Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich die Hitze unterscheidet. Während die Wärme in der Sauna eher trocken ist, enthält die Luft im Freien eine hohe Feuchtigkeit. Dass wir das Jahr über in der Sauna für unser Wohlbefinden schwitzen, bringt viele Vorteile mit sich.

Saunieren im Sommer macht nicht nur Spaß, sondern sorgt auch für ein Erfrischungsvergnügen zwischendurch. Der Unterschied zwischen dem Schwitzen in der schwülheißen Sommerluft und der Sauna ist nämlich nicht nur die Trockenheit, vor allem der Wechsel von Wärme und Frische-Kick verstärkt den gesundheitlichen Effekt. Dabei nicht das Trinken vergessen! Um das Schwitzen zu unterstützen, ist es ratsam, vor dem Saunabaden reichlich Flüssigkeit – idealerweise Tee oder Wasser – zu sich zu nehmen, ebenso in längeren Pausen zwischen den einzelnen Saunagängen und nach dem letzten.

Es ist wichtig, den Wasserverlust wieder auszugleichen. Bei regelmäßigen Saunagängen das gesamte Jahr über wird der Organismus auf die Hitze trainiert. Der Kreislauf stabilisiert sich, die Blutgefäße werden erweitert und die Muskulatur entspannt sich. Ein weiterer Vorteil: Wir gewöhnen uns an die hohen Temperaturen, sodass sich die mittlerweile fast tropischen Sommer in Deutschland besser aushalten lassen. Wer also mit regelmäßigen Kreislaufproblemen bei schwüler Hitze zu kämpfen hat, sollte regelmäßiges Saunieren genießen.

Das geht auch zu Hause! Mit der Außensauna TALO von KLAFS schwitzen wir hervorragend im natürlichen Ambiente. Dank verschiedener Grundrisse lässt sie sich ganz individuell an den eigenen Garten anpassen. Witterungseinflüsse können der Außenverkleidung aus sibirischem Lärchenholz nichts anhaben. Möchten wir unsere private Sauna gerne im Haus nutzen, lassen wir uns am besten von den Experten von KLAFS beraten. Sie ermöglichen selbst einen individuellen Einbau unter einer Dachschräge. Sogar in kleineren Wohnungen müssen wir nicht auf den Saunagenuss verzichten. Dank innovativem Zoom-Prinzip wird die Sauna S1 ein- und ausgefahren. Sie begeistert mit minimalistischem Design und ist im eingefahrenen Zustand nicht größer als ein normaler Schrank. So ist ein Entspannen im Alltag das gesamte Jahr über möglich. Mehr unter www.homeplaza.de und www.klafs.de.

Bild: Saunieren im Sommer macht nicht nur Spaß, sondern auch gesund! Neben dem Ausscheiden der Stoffe über die Haut, von denen sich der Körper reinigen möchte, bringt die regelmäßige Abkühlung nach den Saunagängen ein ganz besonderes Erfrischungsvergnügen.

