Warsteiner Brauerei investiert in Werbekampagne und goldene Kästen in den Niederlanden

Neue internationale Kampagne und Mehrwegkästen

brilon-totallokal: Zeit für goldenen Ersatz: Die Warsteiner Brauerei führt in den Niederlanden in diesem Monat einen neuen goldenen Mehrwegkasten ein und ist im Rahmen der 360-Grad-Kampagne mit Werbespots national im TV zu sehen.Mit humorvollen und selbstironischen Botschaften erfrischt Warsteiner Genießer auch in den Niederlanden. Unterstützt wird die Einführung des neuen Kastens durch verschiedene Kampagnenmotive.

Goldener Meilenstein in den Niederlanden: Der neue Warsteiner Mehrwegkasten wird im holländischen Markt (24×0,3Liter) eingeführt und erscheint jetzt im erfrischend goldenen Design. Das moderne Aussehen unterstreicht den Premium-Charakter der Marke Warsteiner und der Auftritt in den Niederlanden wird dem im deutschen Markt angepasst. Im niederländischen Fernsehen ist Warsteiner zudem mit Werbespots zu sehen. Unter anderem präsentiert der bekannte Jort Kelder, niederländischer Fernsehmoderator und Journalist, den goldfarbenen Kasten in mehreren Online-Videos und am Point of Sale mit viel Humor.

Die internationale Werbekampagne der Brauer aus Warstein erstrahlt im gleichen gold-schwarzen Design wie die deutschlandweite Markenkampagne. „Wir freuen uns, mit unseren humorvollen Botschaften nicht nur deutsche Bierliebhaber, sondern auch ein internationales Publikum zu begeistern. Mit einem Augenzwinkern sprechen wir unter dem Motto ‚Serious About Beer‘ über deutsches Bier und stellen die Premiumqualität unserer Produkte in den Fokus“, sagt Marcus Wendel, Marketing Director der Warsteiner Gruppe. Die internationale Kampagne wird nicht nur im niederländischen Markt ausgespielt, sondern erfrischt Bierliebhaber aus aller Welt. Die genaue Umsetzung variiert von Land zu Land.

Darüber hinaus ist Warsteiner im Handelsmarketing in den Niederlanden aktiv. Unter dem Slogan „Goud in Handen“ – „Gold in den Händen“ setzt Warsteiner ein attraktives Gewinnspiel um. In den Kästen verstecken sich Gewinner-Flaschen. Wer eine solche Flasche findet, hat die Chance auf einen der hochwertigen Preise: Die Umsetzung eines goldenen Biergartens im eigenen Garten, einen Qualitäts-Grill oder einen großen Warsteiner Kühlschrank.