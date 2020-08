Letzter Aufruf für Studienbewerber

Bewerbungsfrist für das Wintersemester 2020/21 an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede endet

brilon-totallokal: Letzter Aufruf für Bewerber um einen Studienplatz in Meschede: Bis zum 31. August ist noch eine Bewerbung für die Master-Studiengänge Data Science, Maschinenbau und Strategisches Management möglich. Für die übrigen Studiengänge endet die Bewerbungsfrist am 15. September.

Bis zu diesem Stichtag können sich Studieninteressierte noch für die Bachelor-Studiengänge Elektrotechnik, International Management, Maschinenbau, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaft sowie den Masterstudiengang Elektrotechnik bewerben. Alle beschriebenen Studiengänge in Meschede sind zulassungsfrei, ein Numerus Clausus besteht also nicht.

Semesterbeginn ist in Meschede am 28. September, Einführungsveranstaltungen, Mathematik-Vorkurse und das Mentorenprogramm starten bereits am 1. September. Für Spätentschlossene bietet die Allgemeine Studienberatung am 3. September noch eine Online-Infoveranstaltung an.

Informationen zu allen Studienangeboten und zur Online-Infoveranstaltung finden Studieninteressierte unter www.fh-swf.de. Direkt zur Online-Bewerbung geht es unter www.fh-swf.de/bewerbung. Auch an den Standorten Hagen, Iserlohn und Soest sind noch Bewerbungen möglich.

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon