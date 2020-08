Info-Abend zum „Gebäudeenergieberater/in (HwK)“ am 10. September im bbz Arnsberg

brilon-totallokal: Heizkosten senken, Geld sparen, Umwelt schützen: Auf diese einfache Formel lassen sich energetische Sanierungen an Gebäuden bringen. Dies ist eine Auf-gabe für ausgewiesene Experten. Genau hier setzt der Lehrgang zum Gebäu-deenergieberater (HwK) der Handwerkskammer Südwestfalen an, der am 6. No-vember beginnt.

Worum es in diesem Lehrgang geht und welche neuen beruflichen und betrieb-lichen Ziele sich damit erreichen lassen, erfahren Interessierte während eines Info-Abends am Donnerstag, 10. September, ab 18 Uhr im bbz Arnsberg. Hier werden Ablauf, Inhalte und Fördermöglichkeiten vorgestellt.

Konzipiert als Teilzeitkurs besteht die Möglichkeit, sich berufsbegleitend innerhalb von vier Monaten zum gefragten Profi für Umweltschutz und Energieeinsparung zu qualifizieren. Die Fortbildung richtet sich an Handwerksmeister und -innen in den Bau- und Ausbaugewerken.

Interessiert? Wer am Info-Abend teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis zum 7. September per Mail anzumelden: [email protected] . Rückfragen beantwortet Eileen Ihme telefonisch: 02931 877-334.

Quelle: Kathrin Dictus – Handwerkskammer Südwestfalen Berufsbildungszentrum

