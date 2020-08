Spende an das Christophorus-Haus in Gudenhagen

Eine Spende im Wert von über 1.000,00 € konnten vor einigen Tagen die Vorstandsmitglieder des Christophorus-Fördervereins den Seniorinnen und Senioren des Christophorus-Hauses in Brilon-Gudenhagen übergeben.

brilon-totallokal: Wunsch vieler Bewohner des Hauses war es, in Corona Zeiten mit zusätzlichen therapeutischen Spielgeräten und Materialien ausgestattet zu werden. „Diesem Wunsch sind wir gerne nachgekommen“, so die Vorstandsmitglieder Margarete Brandenburg (Geschäftsführerin), Detlef Kleine (2. Vorsitzender) und Wolfgang Diekmann (1. Vorsitzender) bei der Übergabe. Seit Gründung des Fördervereins im Jahre 2003 wurden die Bewohner der Christophorus-Häuser in Brilon und in Velmede mit Spendengeldern in Höhe von rund 50.000,00 € unterstützt. Die Heimleitung, Petra Nolte (nicht im Bild), die Pflegedienstleitung Beate Restel und die Leitung des Sozialdienstes Marianne Witteler-Matulla bedankten sich gemeinsam mit einigen Bewohnern für diese großzügige Spende.

Das Bild zeigt v. l. nach rechts: Beate Restel, Wolfgang Diekmann, Margarete Brandenburg, Detlef Kleine und Marianne Witteler-Matulla und einige Bewohnerinnen

