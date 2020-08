Bucketlist für einen großartigen Sommer: „Things to do this summer“

Warsteiner mit neuer Onlinekampagne

brilon-totallokal: Ob ein Biermix den Sommer retten kann? Aber natürlich! Gerade in diesen Zeiten brauchen Menschen einen Anlass, der ihnen dabei hilft, die heiße Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen. Wie sie das trotz Einschränkungen tun können, zeigt die Warsteiner Brauerei in der Onlinekampagne „Things to do this summer“. Im Mittelpunkt stehen die Biermischgetränke Warsteiner Radler Zitrone sowie Warsteiner Grapefruit und humorvoll inszenierte Genussmomente, die in drei Video-Clips präsentiert werden.

Die witzigen Clips machen nicht nur Lust auf ein kühles Warsteiner, sondern vermitteln eine optimistische und positive Haltung. Der erste Clip ging letzte Woche Freitag live. Heute und nächste Woche Freitag folgen zwei weitere Clips über Facebookund Instagram, die zusätzlich die Community auffordern ihre liebsten Sommeraktivitäten zu filmen, einzusenden und fünf Kisten Warsteiner zu gewinnen. Die besten Clips werden außerdem auf den Social-Media-Kanälen der Brauerei geteilt.

Die warme Zeit des Jahres in vollen Zügen genießen: Das funktioniert auch mit Einschränkungen. Auf den Social-Media-Kanälen gibt Warsteiner ihren Fans ab heute Ideen mit auf den Weg und zeigt, mit welchen Aktivitäten dieser Sommer ein ganz besonderer wird. Dafür hat das Familienunternehmen die Onlinekampagne „Things to do this summer“ eingeführt. Im Mittelpunkt stehen die Warsteiner Biermischgetränke Radler Zitrone und Grapefruit. Highlight der Kampagne bilden drei Videoclips, die im wöchentlichen Rhythmus über Facebook und Instagram veröffentlicht werden.

Hier sehen Fans lustige und inspirierende Sommeraktivitäten, die mit einem Warsteiner Radler Zitrone oder Grapefruit in der Hand und einer positiven Einstellung zu Hause möglich sind. Sie motivieren die Netzgemeinschaft dazu, ihren Sommer in vollen Zügen zu genießen. „Mit unserer neuen Sommerkampagne wollen wir in diesem Jahr für ein wenig Abwechslung sorgen und die Menschen inspirieren. Es gibt so viele Dinge und Freizeitaktivitäten, die wir tun können, ohne dafür weit weg fahren zu müssen. Zuhause kann es genauso schön sein“, erklärt Ulf Scholta, Head of Media & Digital von Warsteiner.