Gesundes Raumklima

Kontrollierte Wohnungslüftungen ersetzen verbrauchte Raumluft und halten Keimbelastung gering

brilon-totallokal: Frische, saubere und vor allem möglichst keimfreie Raumluft ist heute so wichtig wie nie zuvor. Denn Viren wie der Corona-Erreger SARS-CoV-2 gelangen vor allem über Tröpfcheninfektion von einer Person zur nächsten, zum Beispiel beim Husten oder Niesen, aber auch beim Sprechen. Sind die feinen Tröpfchen und Aerosole, die beim Reden freigesetzt werden, erst einmal im Raum, halten sie sich laut einer Studie des US-National Institutes of Health bis zu drei Stunden in der Luft. Dagegen helfen integrierte Klimalösungen, die belastete Luft aus den Wohnräumen abtransportieren und durch gefilterte Frischluft ersetzen.

Moderne Wohnungslüftungs-Systeme von Viessmann sorgen aber nicht nur für frische, saubere Luft von außen in den Innenräumen, sie führen auch verbrauchte, mit C02 angereicherte Luft sowie Gerüche und Feuchtigkeit durch Duschen, Baden und Kochen ab. Das schützt die Gesundheit der Bewohner und die Bausubstanz gleichermaßen. Kontrollierte Wohnungslüftungen filtern zudem, anders als beim unkontrollierte Lüften durch Öffnen der Fenster, Staub und Pollen heraus.

Für den Neubau eignet sich die zentrale Wohnungslüftung. Modern, an Wand oder Decke installiert, besonders leise und kompakt ist die Vitovent 300-W. Kombiniert mit einer Vitocal Wärmepumpe von Viessmann lässt sich die Lüftung jederzeit ganz bequem über die kostenlose ViCare App per Smartphone bedienen. Alternativ kann die Anlage auch als Stand-alone-System betrieben werden. Ein Filtersystem mit optional lieferbarem Pollenfilter reinigt effektiv die Zuluft von Schadstoffen und Pollen.

Im Gegensatz zum zentralen Lüftungssystem wird die dezentrale Wohnungslüftung in einzelnen Räumen eingebaut. Sie kann ohne großen Aufwand auch nachträglich installiert werden, da sie ohne Lüftungskanäle auskommt, und eignet sich deshalb auch für Bestandsbauten. Mit dem dezentralen Wohnungslüftungssystem Vitovent 100-D können Einzelräume, Teile einer Wohnung (sogenannte Lüftungszonen) oder die ganze Wohnung nahezu ohne Wärmeverluste be- und entlüftet werden. Neben einem zentralen Bedienelement mit Touch-Display lässt sich das Lüftungssystem intuitiv und einfach über die neue ViAir-D App per Smartphone steuern – optional auch per Spracheingabe. Mit beiden Systemen können zudem dank Wärmerückgewinnung Heizkosten gespart werden. Mehr unter www.viessmann.de.

