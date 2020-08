Herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren „Anerkannter Bewegungskindergarten“!

In diesem Jahr ist die evangelische Kita Kinderland am Kurpark bereits seit 10 Jahren zum Anerkannten Bewegungskindergarten zertifiziert.

brilon-totallokal: Im gesamten HSK sind zurzeit 34 Kindergärten mit dem Zertifikat des Landessportbund NRW „Anerkannter Bewegungskindergarten“ ausgezeichnet. Das Leitziel von diesem Projekt ist, dass in Zeiten von Bewegungsmangel, jedes Kind die Chance hat durch Bewegung, Spiel und Sport Kompetenzen zu erwerben und seine Persönlichkeit zu entwickeln.

In der Kita Kinderland am Kurpark ist die Bewegung ein wichtiger Schwerpunkt und gehört zum pädagogischen Alltag dazu. Durch die geschulten Mitarbeiter*innen werden den Kindern tägliche tolle Bewegungs- und Sportmöglichkeiten angeboten. Dazu zählen unter anderem tägliche Bewegungszeiten in der Kita, Eltern-Kind-Bewegungs-Nachmittage oder Aktionen, wie ein Laternenlauf, ein Bewegungsparcour und ein Eltern-Kind-Wandertag, in Kooperation mit dem kinderfreundlichen Sportverein TV Brilon 1884 e.V.. Der KSB HSK bedankt sich bei der Kita Kinderland am Kurpark und dem Kooperationsverein TV Brilon 1884 e.V. herzlich für die Zusammenarbeit und freut sich auf die nächsten 10 Jahre.

Quelle: Katja Osenberg – KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

