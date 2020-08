Alle Weichen auf „Los“!

Die Faszination Bahnreise birgt tolle Möglichkeiten, um Genuss, Entspannung und Fernweh zu verbinden

brilon-totallokal: Wissensdurst, Begeisterung, Neugier… Wer die Welt entdecken mag, trägt diese Attribute tief in sich. Der Wunsch, fremde Länder und Kulturen mit allen Sinnen zu erleben, macht das Fernweh aus. Doch in den aktuell so turbulenten Zeiten gilt es, zu großen Teilen genau darauf verzichten zu lernen. Zum Glück wird das Reisen – wenn auch beschränkt – bald wieder möglich und die Tourismusbranche setzt alles daran, alternative oder angepasste Angebote zu verwirklichen. Wer das Gefühl des „Unterwegsseins“ mit dem neugewonnenen Sicherheitsbedürfnis des „Zuhauses“ kombinieren möchte, findet in einer Bahnreise entlang der nahe gelegenen Landesgrenzen eine tolle Möglichkeit dazu.

Bei Bahnreisen Sutter ist alles vorbereitet, um nach dieser langen Durststrecke buchstäblich wieder Fahrt aufnehmen zu können. Kaum eine andere Form des Reisens vermag Fernweh und Entdeckergeist so gut mit Kultur und Genuss zu verbinden, wie die charmante Auszeit auf Schienen. Das entspannte Vorankommen von Schwelle zu Schwelle lässt sich in 2020 vor allem innerhalb Deutschlands sowie in Österreich und der Schweiz genießen.

Romantiker kommen im goldenen Herbst z. B. mit ins zauberhafte Tessin, vorbei an üppigen Kastanienwäldern, in Nostalgiezügen durchs Centovalli-Tal und rund um den Luganer See. Bei herrlichem Fahrtwind bieten sich vom Fensterplatz magische Ausblicke, die den Stress der letzten Monate vergessen lassen.

Ebenfalls imposant: Eine Erlebnistour am Gotthard, u.a. mit der „Ae 8/14“, einer beeindruckenden E-Lokomotive aus den 1930er-Jahren. Natürlich hat Bahreisen Sutter aber auch ein Fünkchen „Meerweh“ dabei: So kommen Liebhaber von Traditionszügen aus der Zeit der Jahrhundertwende bei einer Fahrt mit dem „Rasenden Roland“, Rügens bekannter Schmalspurbahn, auf ihre Kosten. Doch egal, auf welchen Gleisen man mitfahren möchte: Abends heißt es, in sensibel ausgewählten Hotels den Tag Revue passieren zu lassen und mit Gleichgesinnten gutes Essen und feinen Wein zu genießen.

Für ausreichend Freiraum in den zur Verfügung stehenden, komfortablen Räumen ist gesorgt. So lässt sich Nähe auch auf Abstand genießen – und die Sehnsucht nach der Ferne teilen. Ab 2021 stehen selbstverständlich auch wieder die Abenteuer- und Genussreisen in andere Länder zur Verfügung. Mehr zur Faszination Bahnreise und Details zu aktuell möglichen Angeboten finden sich unter www.bahnen.info sowie www.reiseplaza.de.

Fotos: epr/Bahnreisen Sutter

Quelle: Bahnreisen Sutter

