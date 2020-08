Die Warenkörbe der Caritas öffnen wieder

Die Warenkörbe der Caritas öffnen mit einem Hygiene-Schutz-Konzept

brilon-totallokal: Winterberg: Der Caritas-Warenkorb Winterberg im Haus Nordhang am Bahnhof wird nach der Corona-Zwangspause am 02.09 wieder öffnen. Für den Restart wurde ein Hygiene-Schutz-Konzept geschrieben. Danach erfolgt jetzt die Warenausgabe in vorgepackten Lebensmitteltüten.

Ebenfalls geöffnet haben die Caritas-Warenkörbe in Brilon, Medebach und Olsberg.

Quelle: Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon