HZA-BI: Zoll findet bei Kontrolle Crystal Meth

Zoll hat 8,8 Kg Crystal Meth, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Verkehr gezogen

brilon-totallokal: Am 18.08.2020 kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Bielefeld, Kontrolleinheit Flughafen Paderborn, einen PKW mit niederländischem Kennzeichen, den sie aus dem fließenden Verkehr der Autobahn 44 für eine Kontrolle auf den Parkplatz Sintfeld gezogen hatten.

Der Fahrer erklärte, aus den Niederlanden zu kommen und auf dem Weg nach Leipzig zu seiner Tochter zu sein, die er für einen Tag besuchen wollte. Auf Betäubungsmittel, Waffen oder sonstigen verbotene Gegenstände angesprochen, erklärte er zunächst keine entsprechenden Gegenstände mit sich zu führen. Da der Mann sichtlich nervös wirkte und den Beamten die Anreise nach Leipzig für nur einen Tag wenig glaubhaft erschien, fragten sie erneut nach etwaigen verbotenen Gegenstände. Nun antwortete der Mann, dass er im Kofferraum Betäubungsmittel mitführt. Bei der Inaugenscheinnahme des Kofferraums stellten die Beamten dann eine große weiße Papiertüte fest, in der sich acht Plastikbehälter mit Crystal Meth befanden.

Bei der anschließenden Kontrolle des Autos fanden die Beamten in seiner Brieftasche noch eine geringe Menge an Kokain. Die spätere Verwiegung ergab, dass es sich um insgesamt rund 8,8 Kilo Crystal Meth und 0,6 Gramm Kokain handelte. Aufgrund der insgesamt nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln wurde der Fahrer vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main – Dienstsitz Kassel im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn. Der Beschuldigte befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Bild: Aufgriff

Original-Content von: Hauptzollamt Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon