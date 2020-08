Madfelder Oldies mit Abstand am Besten

„Das war toll, das habe ich vermisst, das müssen wir nochmal machen“, so der Schlagzeuger Oskar Lampe von den Madfelder Oldies.

brilon-totallokal: Zweimal haben die Oldies in den letzten Wochen abends hinter der Schützenhalle „offene Proben“ durchgeführt. Das Ensemble, 2013 gegründet, ist mittlerweile ein fester musikalischer Bestandteil des Musikvereins und der Dorfgemeinschaft.

Corona bedeutete für die Musikanten in den letzten Monaten, keine Proben, keine Auftritte, keine Gemeinschaft. Jetzt im Sommer kam den Oldies die Idee: Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln gab es draußen die „offene Proben“. Publikumswirksam spielten die Oldies die beliebten Hits der Blasmusik, bekannte Märsche, Polkas und Walzer getreu ihrem Motto „Blasmusik und gute Laune“.

Sehr schnell sprang die gute Laune auf die Zuhörer über. Vom Platz hinter der Schützenhalle schallte die Musik über das Dorf und wurde an den sommerlichen Abenden auch in Gärten, auf Balkonen und Terrassen gern gehört. Die ganz treuen Fans der Oldies besuchten die Proben, verteilten sich auf dem großen Gelände der Schützenhalle, hörten gut gelaunt zu, erfreuten sich an der Blasmusik, applaudierten begeistert und hielten sich natürlich auch vorbildlich an die gültigen Corona-Regeln. Die Resonanz auf die „offenen Proben“ ist im Dorf sehr groß.

„Schade, dass es jetzt abends früh dunkel wird – wie geht es denn jetzt weiter?“, so ein Zuhörer. Es geht weiter! Demnächst spielen die Madfelder Oldies an einigen Sonntagen vormittags wieder zu „offenen Proben“ auf. Informationen dazu folgen. (J.A.)

