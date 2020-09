Hybrid-Wintersemester an der FH Südwestfalen

Kombination von Online-Lehre und Präsenz-Lehrveranstaltungen ab dem 1. September im Interesse von Studierenden und Beschäftigten

brilon-totallokal: Die Fachhochschule Südwestfalen bereitet an ihren fünf Standorten ein Hybrid-Wintersemester vor. Das Corona-Betriebskonzept der Hochschule sieht ab dem 1. September für Studierende eine Kombination aus Online-Lehre und Präsenzunterricht vor. Für Beschäftigte bedeutet es eine Mischung aus Arbeit im Homeoffice und Anwesenheit in der Hochschule.

Seit März fanden Studium und Lehre weitestgehend online statt, die Beschäftigten befanden sich überwiegend im Homeoffice. Nun beginnt im Interesse der Studierenden und Beschäftigten eine Öffnung der Hochschule. „Mit dem Hybrid-Betrieb wollen wir vor allem den Studienanfänger*innen den Start ins Studium erleichtern“, erklärt Rektor Prof. Dr. Claus Schuster. Hochschule, Lehrende und Mitstudierende kennenlernen, sich im Studienbetrieb einfinden – dieser Start gestalte sich auf dem Campus besser als online.

Bis zu 50 Personen dürfen ab September an Lehrveranstaltungen teilnehmen. Bei Unterschreitung des Mindestabstands von anderhalb Metern sowie in allen öffentlichen Bereichen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Es gelten die Corona-üblichen Hygieneregeln. Auch der Labor- und Prüfungsbetrieb läuft unter Einhaltung der Distanz- und Hygienebestimmungen. Und eine gute Nachricht für Studierende, die in der Hochschule lernen möchten: Die Bibliotheken an den Standorten bieten wieder im eingeschränkten Umfang Lese- und Arbeitsplätze an. Auch die durch Tutor*innen betreuten Lernzentren sind geöffnet.

Insgesamt findet jedoch nur ein kleiner Teil der Lehrveranstaltungen in Präsenz statt. Grundsätzlich sollen Veranstaltungen zur Wahrung des Infektionsschutzes online durchgeführt werden. Dies gilt in Meschede vor allem für die erfahrenen Studierenden in den Masterstudiengängen. Jüngere Semester und die Studienanfänger*innen bekommen mehr Präsenzzeit. „Wir planen für jede Woche wenige kompakte Präsenztage mit kleinen Gruppen“, erklärt der Mescheder Dekan Prof. Dr. Martin Botteck. Wo immer didaktisch angebracht, setzt der Fachbereich auf Präsenz, beispielsweise bei Laboren oder praktischen Übungen. Erstsemester werden Schritt für Schritt an das Online-Studium herangeführt.

Für die „Erstis“ beginnt in Meschede konkret am 1. September das Vorkursprogramm. In Gruppen nehmen sie abwechselnd an Einführungsveranstaltungen teil. Im Anschluss können sie vier Wochen lang unter Anleitung ihre Mathematikkenntnisse auffrischen. Noch mehr Mentoren als in den Vorjahren unterstützen Studienanfänger*innen – persönlich und online. Auch ihrerseits ist Kreativität gefragt: Statt Campus-Rally und Kneipentour steht dann eine virtuelle Campusführung auf dem Programm.

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon