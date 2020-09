Total digital: CAD4Girls von zu Hause aus

FH SWF: Technisches Zeichnen für Schülerinnen in den Herbstferien online

brilon-totallokal: Technisches Zeichnen lernen geht jetzt noch viel einfacher –von zu Hause aus. Das Programm kennenlernen können Schülerinnen in den Herbstferien, im eigens für sie konzipierten Kurs „CAD4Girls“. Gemeinsam mit dem zdi Netzwerk Kreis Soest, der Agentur für Arbeit Meschede-Soest und der Sparkasse SoestWerl bietet der Fachbereich Maschinenbau-Automatisierungstechnik an der Fachhochschule Südwestfalen in Soest den Kurs auch in diesem Jahr wieder an–Corona-bedingt an drei Nachmittagen ausschließlich online. Die Online-Anmeldung ist schon jetzt möglich.

Unter CAD (computer-aided design) versteht man das Konstruieren eines Produkts mittels EDV. Als wichtiges Handwerkszeug ist CAD aus der modernen Architektur, dem Design und dem Maschinenbau nicht mehr wegzudenken.Speziell für Schülerinnen bietet der Fachbereich Maschinenbau-Automatisierungstechnik auch in den kommenden Herbstferien wieder einen kostenlosenCAD-Kurs an–in diesem Jahr komplett online. Dabei wird auf anschauliche Art gezeigt, wie man mit dem Rechner Objekte des täglichen Lebens darstellen und als 3D-Plot erstellen kann. Inhaltlich geht es um die Geometrie in der Anwendung sowie die Entstehung und Weiterverarbeitung als 3D-Plot aus dem CAD-Programm. Teilnehmerinnen gewinnen außerdem einen Einblick in Arbeitstechniken unterschiedlichster Berufe, in denen CAD ein wichtiges Handwerkszeug geworden ist.

Kursleiterin ist Prof. Dr. Ruth Stöwer-Grote. Angeboten werden Unterrichtseinheiten an drei Nachmittagen in den Herbstferienfür Schülerinnen der Jahrgangsstufen 7 bis 13. Der Kurs (12., 14. und 15. Oktober) richtet sich an Anfängerinnen ohne Vorkenntnisse. Unterrichtsbeginn an den drei Tagen ist jeweils um 12 Uhr, das Ende ist gegen 16.00 Uhr. Der Kurs ist für alle Teilnehmerinnen gebührenfrei. Interessierte sollten sich rechtzeitig anmelden, die Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über das Anmeldeformular auf der Seite www.fh-swf.de/cms/cadgirls. Weitere Fragen richten Interessierte bitte per Mail an Miriam Heimlich([email protected])oder an Viktoria Lorenz ([email protected]).

Der Kurs wird vom zdi Netzwerk Kreis Soest gefördert. Partner ist die Sparkasse SoestWerl.Eine Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit Meschede-Soest wird im Rahmen des Onlinekursesüber Berufe informieren, in denen CAD zum Handwerkszeug zählt.

Quelle: Sandra Pösentrup – Fachhochschule Südwestfalen

