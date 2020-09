DFB und DEKRA ehren Schiedsrichter des Jahres

Dr. Riem Hussein und Marco Fritz sind die besten Unparteiischen 2020

Expertenorganisation bereits seit 2003 Partner der DFB-Schiedsrichter

Neutralität, Sachverstand und Fair Play als verbindende Werte

brilon-totallokal: Dr. Riem Hussein und Marco Fritz sind die DFB-Schiedsrichter des Jahres 2020. Sie werden für ihre hervorragenden Leistungen ausgezeichnet. Für Marco Fritz ist es der erste Titel, Dr. Riem Hussein erhält die Auszeichnung zum dritten Mal. DEKRA, seit 2003 offizieller Partner der DFB-Schiedsrichter, beglückwünscht die beiden Geehrten.

Dr. Riem Hussein, seit 2005 DFB-Schiedsrichterin im Frauen-Bereich und seit 2009 auf der FIFA-Liste, leitete im vergangenen Jahr drei Spiele bei der Frauen-WM in Frankreich. Seit fünf Jahren ist die 40-Jährige – als erst zweite Schiedsrichterin – auch im Profibereich der Männer im Einsatz. Sie kommt inzwischen auf 37 Einsätze in der 3. Liga. Marco Fritz, seit 2012 FIFA-Schiedsrichter, geht inzwischen in seine zwölfte Bundesliga-Saison. Bisher hat er in der höchsten Spielklasse 154 Partien gepfiffen.

„Mit Dr. Riem Hussein und Marco Fritz werden zwei herausragende Unparteiische ausgezeichnet. Beide stehen auf nationaler und internationaler Ebene in eindrucksvoller Weise für die Werte, die DEKRA mit den DFB-Schiedsrichtern verbinden“, so Stephan Heigl, Executive Vice President Kommunikation und Markenführung bei DEKRA. „Für die Menschen in unserer Expertenorganisation steht Fair Play neben Neutralität und Sachverstand in über 60 Ländern der Welt im Mittelpunkt der täglichen Arbeit.“

Als offizieller Partner der DFB-Schiedsrichter ist DEKRA auf der Kleidung der Schiedsrichter, Schiedsrichter-Assistenten und Vierten Offiziellen präsent, die sie bei Spielen der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, im Pokalendspiel der Frauen und in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga tragen.

Darüber hinaus wirkt DEKRA weiterhin an Kampagnen zur Bindung und Gewinnung von Schiedsrichtern mit. Außerdem bringt sich die Expertenorganisation aktiv in die Aktion „Danke Schiri“ ein, mit der das Engagement von Amateurschiedsrichtern gewürdigt wird. Viele der regionalen Ehrungen finden in den DEKRA Niederlassungen statt.

Auch auf internationaler Bühne wird die Partnerschaft zwischen den DFB-Schiedsrichtern und DEKRA sichtbar. So leitete Marco Fritz im vergangenen Jahr Spiele beim Firmenturnier der Deutschen Handelskammer in China und war Ehrengast bei der Veranstaltung zum Beitritt von DEKRA. Auch hier zeigte sich die internationale Strahlkraft und die hohe Reputation des deutschen Fußballs und seiner Unparteiischen.

