Frankenheim startet Markenkampagne

Humorvoll, ehrlich und selbstbewusst ist die neue Kampagne von Frankenheim. Sie soll für Aufmerksamkeit sorgen und die Bekanntheit der Marke weiter ausbauen.

brilon-totallokal: Unter den Altbieren war die Marke Frankenheim schon immer etwas anders als die anderen: Mutig und experimentierfreudig – so wurde beispielsweise mit blue eines der ersten Biermischgetränke in Deutschland auf den Markt gebracht. Aber auch geradeheraus und humorvoll – was sich auch in der neuen Werbekampagne zeigt. „Wir können nicht jedem das Wasser reichen. Aber ein Alt“, steht zum Beispiel auf einem Plakatmotiv. Und auf einem anderen heißt es: „Man ist nur so Alt, wie man sich einfüllt.“ Für blue gibt es noch: „So wie deine Witze: Alt, aber süß.“

Ziel der Kampagne ist es, die Markenbekanntheit von Frankenheim weiter zu stärken: mit einem Augenzwinkern und einer optisch großzügigen Darstellung der Flasche in ihrem unverwechselbaren Design. Dazu werden in den nächsten Wochen in Düsseldorf und dem angrenzenden Umland sieben verschiedene Plakatmotive auf Großflächen im öffentlichen Raum zu sehen sein. Auch online werden die plakativen Motive und deren humorvolle Zeilen aufgegriffen und in digitalen Anzeigen dargestellt. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen dabei die beiden Sorten Frankenheim Alt sowie das beliebte Mixgetränk Frankenheim blue. Verantwortliche Kreativagentur ist Freunde des Hauses, Hamburg, Mediaagentur ist Mediaplus, Köln.

„Frankenheim war schon immer mutig“, sagt Andreas von Grabowiecki, Leiter Marketing bei Frankenheim. „Das zeigen wir auch in unserer neuen Kampagne. Wir kommunizieren als ehrliche Frohnatur mit dem Herzen auf der Zunge – typisch rheinländisch eben.“ Die Kampagne startet im September und wird bis Ende Oktober on- und offline zu sehen sein.