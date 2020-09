Paartanz mal anders

Lindy-Hop-Workshop bei der VHS Olsberg

brilon-totallokal: Lindy Hop ist ein Tanz für jedes Alter, je nach Tempo der Musik ist er mal lässig entspannt, mal akrobatisch rasant. Wer Spaß am Paartanz hat, nimmt hier neben einigen Grundfiguren und einfach umzusetzenden Variationen auch eine Menge über das Führen und Folgen im Tanz mit, denn Lindy Hop ist ein echter „Social dance“. Der Workshop findet am Samstag, den 19. September, von 16:00 bis 18:15 Uhr in der Tanzwerkstatt Olsberg statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 20962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

