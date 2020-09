Corona-Virus: 1 Neuinfizierter, 1 Genesener, 3 stationär

Kindergarten wieder geöffnet

brilon-totallokal: Für Mittwoch, 2. September, 9 Uhr, meldet der Hochsauerlandkreis einen Neuinfizierten und einen Genesenen. In der Statistik finden sich aktuell insgesamt 29 Infizierte, 779 Genesene und 18 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden drei Personen behandelt, eine davon intensiv. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten liegt bei 826. Der Kindergarten in Brilon-Hoppecke kann ab heute wieder öffnen.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon