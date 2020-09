Lesestartkino Märchen

Die Stadtbibliothek Brilon lädt am Freitag, den 18. September 2020 um 15.30 Uhr zum „Lesestartkino“ ein. Im Mittelpunkt der Vorlese-Aktion stehen Märchen.

brilon-totallokal: „Lesestartkino“ ist ein neues Veranstaltungsformat der Bibliothek, das sich an Kinder richtet, die aus dem „Bilderbuchkino“-Alter (Vorschulkinder) herausgewachsen sind. Langjährige Erfahrungen beim beliebten Bilderbuchkino haben gezeigt, dass gerade die Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren immer noch gerne Geschichten vorgelesen bekommen aber die Geschichten im Bilderbuchkino altersmäßig nicht mehr passen.

Nachdem Corona bedingt das Lesestartkino ein halbes Jahr ausfallen musste, startet Stadtbibliothek in Kooperation mit Brilon Kultour wieder mit dieser Veranstaltung, allerdings nicht in der Stadtbibliothek sondern in den Räumen des Bürgerzentrums Kolpinghaus.

Wie beim Bilderbuchkino auch wird eine Geschichte vorgelesen und die Bilder auf der Großleinwand gezeigt. Die ausgewählten Geschichten sind anspruchsvoller und an das Alter der Kinder angepasst. Die Veranstaltung wird von Gaby Lange mit Unterstützung von Petra Kemmerling durchgeführt. Beide Frauen engagieren sich ehrenamtlich in der Stadtbibliothek. Eine Anmeldung ist erforderlich. Kinder sollten von einem Elternteil begleitet werden. Stadtbibliothek Brilon: Tel. 02961 / 794460 oder Email: [email protected]

