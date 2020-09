Friedrich Merz spricht in der Briloner Schützenhalle

Friedrich Merz kommt nach Brilon.

brilon-totallokal: Am 10. September um 18 Uhr spricht der ehemalige Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Bewerber für den Vorsitz der Bundes-CDU in der Schützenhalle Brilon.

Friedrich Merz referiert zum Thema: „Wirtschaft in Zeiten von Corona – worauf es jetzt und in Zukunft ankommt, auch in Brilon”. Zu Beginn der Veranstaltung wird CDU-Bürgermeisterkandidat Niklas Frigger zum Thema: „Brilon und unsere Dörfer: Als Smart-City in die Zukunft“ sprechen. Anschließend besteht Zeit, mit Friedrich Merz und Niklas Frigger zu diskutieren.

Die Veranstaltung findet unter den aktuellen Corona-Bedingungen statt. Darum ist die Besucherzahl auf 276 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist nicht möglich. Die CDU Brilon empfiehlt daher, rechtzeitig an der Schützenhalle zu sein. Die Veranstaltung wird im Internet übertragen. Weitere Informationen zur Übertragung finden sich am Veranstaltungstag auf www.cdu-brilon.de.

Quelle: CDU Brilon

