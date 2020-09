Kommunalwahlen in Olsberg am 13. September

Ergebnis-Präsentation digital und in der Konzerthalle

brilon-totallokal: Die Kommunalwahlen „live“ erleben – das geht am „Wahlabend“ des 13. September in Olsberg sowohl digital wie auch persönlich.

Aufgrund der Corona-Pandemie zieht die beliebte „Ergebnis-Präsentation“ am Wahlabend in diesem Jahr in die Konzerthalle um. „Hier bietet sich ausreichend Raum, damit Interessierte das Einlaufen der Ergebnisse mit dem üblichen Sicherheitsabstand verfolgen können“, so Elisabeth Nieder, Wahlleiterin der Stadt Olsberg. Ab 18 Uhr ist die Konzerthalle am Sonntag, 13. September, für interessierte Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Wichtig: Um andere Menschen und sich selbst vor einer Infektion zu schützen, ist beim Betreten der Konzerthalle das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung Pflicht. Am Platz kann sie dann abgenommen werden. Zudem sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehalten, beim Betreten die Hände zu desinfizieren, den üblichen Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten und sich in einer Anwesenheitsliste einzutragen.

Alternativ dazu können alle Interessierten die ersten Resultate der Kommunalwahlen direkt am Wahlabend über die Homepage der Stadt Olsberg unter www.olsberg.de abrufen. Hier sind die vorläufigen Ergebnisse sofort einsehbar, sobald sie über den kommunalen Dienstleister Südwestfalen-IT bereitgestellt werden. „Vom Ergebnis auf Stadt-Ebene bis hin zu den Resultaten in einzelnen Wahlbezirken wird der Ausgang der Wahlen bis ins Detail präsentiert“, so Elisabeth Nieder. Die digitale Präsentation der Wahlergebnisse sei eine bequeme Alternative, um sich den Wahlabend „direkt ins Haus“ zu holen. Mit ersten Ergebnissen der Urnengänge rechnet die Stadt Olsberg voraussichtlich ab etwa 19 Uhr.

Quelle: Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon