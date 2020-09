Stadtplanungsportal in neuem Design

Sämtliche Services stehen wie gewohnt zur Verfügung

brilon-totallokal: Auch das Stadtplanungsportal ist in neuem Gewand an den Start gegangen. Das Design ist an die Seite der Stadt Brilon angepasst, sodass es sich – auch durch die diversen Verlinkungen zur Stadtseite – gut einpasst und für die Nutzung komfortabel ist. Es soll das Gefühl erzeugt werden sich durchgehend auf der Seite der Stadt zu befinden. Neben optischen Neuerungen haben sich ein paar Strukturen/Reiter geändert. Grundlegende Inhalte sind jedoch nicht geändert worden. Ebenso ist der bisherige Link über die Seite der Stadt Brilon bzw. die Adresse www.stadtplanung-brilon.de erhalten geblieben.

Wie gewohnt stehen sämtliche Services zur Verfügung. So stehen im Planlexikon allgemeine Informationen bereit. Spezifische Informationen zu den einzelnen Bauleitplänen finden sich entweder über die interaktive Karte oder die jeweilige Auflistung. Hier stehen die Planzeichnungen mit Ihren weiteren Bestandteilen und Anlagen zum Download bereit. Das Portal informiert auch über aktuelle Verfahren. So befinden sich beispielsweise der Bebauungsplan Brilon Nr. 121 „Am Burhagen“ mit der 2. ordentlichen Änderung und der Bebauungsplan Thülen Nr. 6 „Östliche Erweiterung Auf’m Bruch“ in dem Verfahrensschritt der öffentlichen Auslegung. Es besteht die Möglichkeit die Pläne einzusehen und durch Anmerkungen bzw. Anregungen direkt an der Gestaltung der Stadt teilzuhaben.

Wir laden Sie herzlich ein die Internetseite zu besuchen und Rückmeldung zu geben, sollte etwas noch nicht wie gewünscht funktionieren oder sollten Sie Verbesserungsvorschläge haben.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

