Wahlergebnispräsentation zur Kommunalwahl

Die Stadt Brilon wird für interessierte Einwohnerinnen und Einwohner eine Präsentation der Kommunalwahlergebnisse 2020 anbieten.

brilon-totallokal: Die Veranstaltung ist öffentlich und beginnt am Wahlabend (Sonntag, 13.09.2020) um 18.00 Uhr im Bürgerbegegnungszentrum Kolpinghaus. Auf mehreren großen Medien werden die einzelnen Wahlergebnisse dargestellt. Coronabedingt wird die Teilnehmerzahl auf maximal 30 Personen begrenzt.

Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich. Anmeldungen werden ab sofort telefonisch unter Tel. 02961-794-138 oder per E-Mail an [email protected] entgegengenommen. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 09. September 2020, möglich. Die zu beachtenden Hygienehinweise (Mundschutz, Abstandsregeln etc.) sind grundsätzlich bekannt, werden aber bei Bedarf (z.B. aktuellen Änderungen) im Vorfeld nochmals rechtzeitig kommuniziert.

Selbstverständlich besteht auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, die Wahlergebnispräsentation im Internetangebot der Stadt Brilon unter www.brilon.de zu verfolgen.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon