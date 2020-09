IHK ehrt beste Azubis auf ganz besondere Weise

Einen herzlichen Glückwunsch per Video und eigenhändig gepackte Pakete

brilon-totallokal: In diesem Jahr hat sich die IHK Arnsberg etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um die besten Auszubildenden – insgesamt 119 – zu ehren. Denn die Corona-Pandemie hat die traditionellen Feiern im Kreis Soest und im Hochsauerlandkreis unmöglich gemacht.

„Unter dem Motto, Simply the Best‘ gratulieren wir den Super-Azubis herzlich und haben ihnen ganz spezielle Pakete gepackt“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführerin Dr. Ilona Lange. Darin enthalten – natürlich – die Urkunde, aber auch eine Flasche Sekt, eine eigens gestaltete Tasse und ein kleiner Baum, der symbolisch für die berufliche Karriere der jungen Menschen steht, die sich ebenso weiterentwickeln, wachsen und gedeihen soll, wie die kleine Eiche. „Wir wünschen den Super-Azubis, dass sie ihren Erfolg genießen können, und wünschen ihnen für ihre Zukunft das Allerbeste! Sie haben gezeigt, was in ihnen steckt und ihnen werden alle Türen offenstehen.“

Um die Glückwünsche und die feierliche Stimmung an 61 Spitzen-Azubis im HSK und 58 im Kreis Soest zu bringen, ist das Einpacken der Pakete und die symbolische „Party“ gefilmt worden. Per QR-Code, der ebenfalls im Paket liegt, gelangt das Glückwunsch-Video direkt zu den Auszubildenden.

„Glückwünsche und ein großer Dank gebührt aber auch den Ausbildungsbetrieben und den Berufskollegs“, betont IHK-Präsident Andreas Rother. „Sie haben den jungen Menschen das praktische und theoretische Know-how beigebracht und ihnen während der Ausbildung zur Seite gestanden, wenn Fragen oder Herausforderungen aufgetreten sind. Dafür sagen wir herzlich: Danke!“

Nachdem die letzte Einstellung gedreht und das letzte Paket fertig gepackt ist, werden diese von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der IHK in die einzelnen Ausbildungsbetriebe gefahren. Als allererste Station stand Trio Leuchten GmbH in Arnsberg auf dem Programm. Dort hat Celine Werneke ihre Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau mit Bravour abgeschlossen und es damit unter die Allerbesten geschafft. „Ich bin sehr glücklich mit meiner Ausbildung. Dass ich sie so gut abschließen würde, damit habe ich nicht gerechnet, aber ich habe darauf hingearbeitet“, sagt Celine Werneke.

„Für uns hat Ausbildung einen hohen Stellenwert“, betont Trio-Geschäftsführer Bernd Müller. „Wir bilden für den eigenen Bedarf aus und es macht Spaß zu sehen, wie sich junge Menschen in ihrer Ausbildung entwickeln. Wir verstehen die Förderung junger Menschen auch als Verantwortung, die wir gegenüber der Gesellschaft haben“. Sein Sohn Philipp Müller, ebenfalls Geschäftsführer, ergänzt: „Wir legen sehr viel Wert darauf, dass Auszubildende vom ersten Tag an vollwertige Arbeitskräfte sind und nach dem ersten Ausbildungsjahr ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend ein spezielles Aufgabengebiet erhalten.“ Aktuell bildet der Arnsberger Leuchtenhersteller 13 junge Menschen im kaufmännischen Bereich, in der IT und in der Logistik aus. Celine Werneke arbeitet nach ihrer Ausbildung nun in der Marketing-Abteilung.

„Dem Engagement der Ausbildungsbetriebe und auch der Berufskollegs ist es zu verdanken, dass junge Menschen ihre beruflichen Chancen ergreifen und die richtigen Weichen für ihr weiteres Berufsleben stellen können“, betont IHK-Präsident Andreas Rother.

