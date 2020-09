Nicht Lustig, aber wahr!

Bastian Bielendorfer muss seinen Auftritt in Brilon verschieben

brilon-totallokal: Der heimische Konzertveranstalter Gisbert Kemmerling muss, aufgrund der Corona-Pandemie, den kommenden Auftritt des Comedian Bastian Bielendorferim Bürgerzentrum Kolpinghaus am 10.09.20 um ein Jahr verschieben. Neuer Termin:Sonntag, 24. Oktober 2021 Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon.

Wo andere Komiker nur Witze machen, bohrt Bielendorfer tief im eigenen Leben als kinderloser Mops-Besitzer Mitte 30, der das einzige studiert hat, was man in seiner Familie noch mehr braucht als Lehramt: Psychologie. Bielendorfer erzählt von einer Lehrerkindheit unter dem permanenten Rotstift, mit einem Vater, der zwar streng, aber ungerecht war und bis heute ein nicht enden wollender Quell von Absurditäten ist, von seinem Waldorf-Neffen Ludger,der immer eine selbstgehäkelte Kappeaus Lama-Schamhaar auf dem Kopf hat und von seiner Frau Nadja, die ihn täglich rettet, meist vor sich selbst. Seine Kindheit packte Bielendorfer in seinen ersten Bestseller „Lehrerkind -Lebenslänglich Pausenhof“, der 2012 das meistverkaufte Sachbuch des Jahres wurde und schrieb noch 3 weitere Bücher, die ebenfalls allesamt Bestseller waren.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht zurückgeben oder umgetauscht werden. Sollte einem der Nachholtermin zeitlich nicht passen, besteht die Möglichkeit die Tickets an den jeweiligen VVK-Stellen einzulösen. Wer sich das neue Live-Programm „Lustig, aber wahr!“ nicht entgehen lassen möchte, kann auch weiterhin die Tickets zum Vorverkaufspreis bei CTS eventim Vorverkaufsstellen erwerben (u.a. in der BWT Brilon), oder online zu bestellenunter www.eventim.de+ www.deinticket.de . Die letzten Programme von Bastian Bielendorfer waren bisher fast immer ausverkauft.

Wir freuen uns, Euch alle demnächst wieder in den Live-Locations begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt zuversichtlich!Weitere Informationen unter: www.bastian-bielendorfer.de

Quelle: Konzert- & Eventagentur Gisbert Kemmerling

