POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung nach Dieben

Einen Porsche 911 wude aus einer Werkstatt entwendet

brilon-totallokal: Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung wird nach zwei Männern gesucht, die am 01. Juni 2020 einen Porsche 911 an einer Kfz-Werkstatt in Brilon entwendet haben.

Die unbekannten Tatverdächtigen entwendeten einen Porsche 911 an einer Kfz-Werkstatt im Innenstadtbereich von Brilon. Von dort fuhren sie, offenbar zusammen mit einem Begleitfahrzeug (vermutlich Audi A4 Kombi dunkel oder ähnliches Fahrzeug), zu einer nahegelegenen Tankstelle, wo sie videografiert wurden.

Wer kennt die beiden männlichen Tatverdächtigen?

Tatzeit: 01.06.2020 22:15 – 01.06.2020 22:30

Tatort: 59929 Brilon

Beschreibung der Person

Geschlecht: männlich

Bekleidung

Täter 1: schwarze Schuhe, Jeans, schwarzes T-Shirt, schwarze-graue Base-Cap

Täter 2: graue Sneaker, Jeanshose- und -jacke, schwarze Mütze

Figur: kräftig

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon