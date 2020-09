CDU-Brilon beantragt die Anlegung eines Radwegs am Müggenborn

Anlegung eines Radwegs sowie Maßnahmen der Verkehrsberuhigung am Müggenborn

brilon-totallokal: Die CDU Fraktion im Rat der Stadt Brilon beantragt, im Zuge des Baus eines Kreisverkehrs am Müggenborn auch einen beidseitigen Radweg am Müggenbornanzulegensowie Maßnahmen der Verkehrsberuhigung am Müggenborn zu ergreifen.

Begründung: An der Kreuzung Altenbürener Straße / Zur Jakobuslinde / Müggenborn ist der Bau eines Kreisverkehrs geplant.

Obwohl der Schülerverkehr zum Schulzentrum bekanntermaßen maßgeblich auch über den Müggenborn fließt, ist die Anlegung eines Radwegs am Müggenborn bislang nicht geplant.

Dies aber ist zur Sicherung des Schülerverkehrs mit dem Fahrrad zwingend erforderlich. Zum anderen hätte die Anlegung eines Radwegs auch den erheblichen Vorteil, dass die sehr breite Straße Müggenborn schmaler und damit eine Senkung der dort gefahrenen, sehr hohen, Geschwindigkeiten einhergehen würde. Zu diesem Zweck sollten auch weitere bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung eingeplant und im Zuge des Baus des Kreisverkehrs mit realisiert werden.

