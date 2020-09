Interessante Windstromkurve durch das Sturmtief Kirsten

Interessante Windstromkurve um das Sturmtief Kirsten am 26. August 2020

brilon-totallokal: Das Sturmtief Kirsten mit seinen in einem August ungewöhnlich starken Windböen erzeugte an 3 Tagen um den 26.08.2020 viel Windstromenergie. Die Energiekurve zeigt in der Grafik eine Form wie ein Trapez.

Am Dienstagmorgen um 6 Uhr bei sehr wenig Wind lag der Windstromanteil am Verbrauch bei nur 7 %, dann eine Steigerung bis zum Mittwochmittag auf 65 %, danach stetig abfallend bis Donnerstag 19 Uhr zur Windflaute mit einem Anteil von nur noch 3,3 %.

So wechselhaft ist die Windstromerzeugung. Aussagen wie „Eine Flaute gibt es nicht, Wind weht immer“ werden relativiert.

Den Höhepunkt erreichte das Sturmtief am Mittwoch von 10 bis 17 Uhr. In dieser Zeit erzielten alle Erneuerbaren Energien einen Anteil von grösser als 90 % am Stromverbrauch..

Auf dem Kahlen Asten wurden am Mittwoch Sturmböen von etwas über 90 km/h gemessen.

Daten SMARD – Grafik und Text Dieter Frigger 01.09.2020

