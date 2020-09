POL-HSK: Brand einer Scheune in Meerhof

Eine Scheune in Meerhof geht in Flammen auf

brilon-totallokal: Am Freitagabend gegen 20 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache in der Sintfeldstraße in Marsberg-Meerhof zum Vollbrand einer Scheune. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das anliegende Wohnhaus übergreifen. Die Scheune, sowie zwei darin abgestellte Fahrzeuge, wurden komplett zerstört. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bei dem Brand wurde keine Person verletzt.

