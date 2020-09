POL-HSK: Einbruch

Wohnungseinbruchin Marsberg

brilon-totallokal: Am Samstag, dem 05.09.2020 im Zeitraum von 13 bis 23 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Straße Zur Osterwiese in Marsberg-Bredelar. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zur Beute kann bislang nichts gesagt werden.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992/902003711 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon