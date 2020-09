Thülener Damen empfangen den SV Werder Bremen II am Scheid

Bevor es für die Fußballdamen des SV Thülen am 20.09.2020 mit dem Auswärtsspiel beim SC Borchen (das Heimrecht wurde kurzfristig getauscht) in die nun 12. Saison in der Landesliga Westfalen geht, erwartet die Grün-Weißen am kommenden Wochenende noch ein richtiger Kracher.

brilon-totallokal: Kein geringerer als der SV Werder Bremen II präsentiert sich als Testspielgegner am Thülener Scheid.

Die Mannschaft aus der Landeshauptstadt spielt in der Regionalliga Nord. Dort haben die Werder-Kickerinnen die letzte Saison zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz abgeschlossen, durften aber aufgrund der Corona-Regelung in der Liga bleiben.

Die erste Mannschaft des SV Werder ist im Übrigen im Frühjahr diesen Jahres äußerst souverän als Tabellenführer der 2. Bundesliga Nord in die 1. Liga aufgestiegen. Dort ist sie am vergangenen Wochenende mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt in die neue Saison gestartet.

Der Kontakt nach Norddeutschland ist übrigens durch die Thülener Mannschaftsverantwortliche Sandra Kraft zustande gekommen. Durch den sehr guten Draht zu dem fußballverrückten Frank Murken aus Stuhr war es nicht schwer Kontakt nach Bremen aufzunehmen. Murken ist schon seit Jahren als Abwehrspieler in den Alt-Herren-Mannschaften des SV Werder Bremen aktiv und verdient als Geschäftsführer eines Leuchten-Sonderverkaufs (Nordlicht Shop) in Delmenhorst und als Kunde der Briloner Leuchten seine Brötchen.

Thülens Trainer Frederik Leikop und Sandra Kraft wollten ihrer Mannschaft zum Abschluss der mehrwöchigen Vorbereitungsphase nochmal etwas Besonderes bieten. Und so wurde kurzerhand die Anfrage an den SV Werder Bremen gestellt. Umso erfreulicher war es dann als die prompte Zusage kam. Völlig unkompliziert erklärte sich zudem Werder-Trainer Sven Gudegast dazu bereit, den Weg ins Sauerland anzutreten. Daher würden sich die Verantwortlichen des SV Thülen natürlich sehr über zahlreiche Zuschauer am Thülener Scheid freuen.

Anstoß der Partie zwischen den beiden Grün-Weißen ist am Sonntag, 13.09.2020, um 14:30 Uhr auf dem Rasenplatz in Thülen. Für das leibliche Wohl wird von Seiten des SV Thülen natürlich bestens gesorgt.

Quelle: SV-Thüle 1920 e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon