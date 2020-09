Von „pro choice“ zu „pro life“: Die spannende Lebensgeschichte einer jungen US-Amerikanerin jetzt im Kino

„Unplanned“ startet in Deutschland

brilon-totallokal: Der international erfolgreiche Film „Unplanned“ ist gestern mit einer Filmpremiere in Fulda auch in deutschen Kinos gestartet. Das Filmdrama basiert auf der Lebensgeschichte von Abby Johnson, die acht Jahre Leiterin einer Abtreibungsklinik war, bevor sie überzeugte Menschenrechtsaktivistin wurde. Ihre Geschichte hat sie in einem autobiographischen Buch verarbeitet (Englisch: Unplanned; Deutsch: Lebenslinie).

„Eine mitreißende Geschichte, und die Fakten werden sehr gut und sachlich präsentiert“, kommentierte ein Arzt aus Fulda den Film nach der Vorführung. Eine Münchner Studentin sagte nach der Premiere: „Dieser unglaublich bewegende Film regt zum Nach- und Umdenken an. Er wird viele Leben retten.“ „Besonders interessant ist zum einen, dass Abby Johnson beide Seiten intensiv kennengelernt hat und sehr gut einschätzen kann“, erläuterte Alexandra Linder, Vorsitzende des Bundesverband Lebensrecht e.V., die Hintergrundgeschichte, „und zum anderen kann man Strukturen der amerikanischen Organisation Planned Parenthood ebenso nachvollziehen wie menschliche Verdrängungsmechanismen in bestimmten Situationen; auch Abby Johnson selbst hat das erlebt.“

Als ehrenamtliche Mitarbeiterin beginnt die Studentin Abby Johnson eine Tätigkeit bei Planned Parenthood. Aufgrund ihres großen Engagements wird sie nach einigen Jahren hauptamtliche Leiterin einer Planned Parenthood Abtreibungsklinik. Als sie zum ersten Mal in ihrem Leben bei einer Abtreibung assistiert, wird ihr Weltbild erschüttert. Heute ist sie eine der führenden Lebensrechtspersönlichkeiten in den USA. Zwischen diesen beiden Polen liegt eine spannende und oft überraschende Berufs- und Lebensgeschichte.

Der Bundesverband Lebensrecht organisierte den Auftakt von „Unplanned“ in Deutschland. Aufgrund der aktuell gültigen Corona-Verordnungen konnten lediglich 150 Personen an der Filmpremiere in Fulda teilnehmen. Die STIFTUNG JA ZUM LEBEN finanzierte die deutsche Synchronisation des Films. Ab dem 16. Oktober 2020 wird der Film auf DVD und Blu-ray im Handel angeboten.

Quelle: Bundesverband Lebensrecht e.V.

