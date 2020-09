Wenn das Ambiente stimmt

Exklusiver Laminatboden bildet die Basis für das Wohlgefühl daheim

brilon-totallokal: Googeln wir das Wort „Ambiente“, gibt uns die Suchmaschine als verwandte Wörter unter anderem die Begriffe Atmosphäre, Ausstrahlung, Flair und Aura an. All diese Faktoren spielen bei einer stilvollen Einrichtung des Zuhauses eine wichtige Rolle. Sie bilden sozusagen die Basis dafür, sich daheim rundum wohlzufühlen. Apropos Basis: Als ein entscheidender Faktor dabei erweist sich der Fußboden.

In dieser Hinsicht ist – wie es der Name bereits verrät – eine spezielle Kollektion des Laminatexperten Logoclic prädestiniert: Denn die Böden der Serie Ambienta sind nicht nur dezente und dennoch ausdrucksstarke Hingucker, sondern bieten zudem ein höchst exklusives Laufgefühl. Schließlich genießen wir die Auszeit zu Hause nicht selten am liebsten in gemütlicher Kleidung und auf nackten Sohlen. Zudem sorgt der Untergrund sowohl in der eigenen Wohnung als auch bei den Nachbarn für ein angenehmes Klangempfinden – einer hochwertigen Geh- und Trittschalldämmung sei Dank. Während Gehschall um bis zu 50 Prozent reduziert wird, verringert sich Trittschall um bis zu 30 Prozent. Darüber hinaus zeichnen sich die Böden der Ambienta-Serie, die wie alle anderen Logoclic-Produkte exklusiv bei BAUHAUS erhältlich sind, durch eine außergewöhnliche Robustheit und Langlebigkeit aus.

Nicht umsonst gewährt der Hersteller eine Garantie von 30 Jahren. Und das auf eine große Auswahl: Von Eiche über Pinie bis hin zu Nussbaum oder Buche – hier findet sich für jeden der individuelle Traum-Untergrund. Dass so viel Qualität nur vom Fachmann zu verlegen ist, ist übrigens ein Trugschluss: Dank des patentierten 1clic2go Pure Verfahrens verwandelt auch der Laie das Zuhause ganz ohne Probleme in einen echten Hingucker. Als Verlege-Erfolgskontrolle dient ein hörbarer Klick. Aufgrund schmutzabweisender Antistatic-Ausrüstung und eines besonderen Feuchtigkeitsschutzes halten sich außerdem Pflege- und Reinigungsaufwand erfreulicherweise in überschaubaren Grenzen. So lassen sich die schönen Stunden zu Hause deutlich mehr genießen. Weitere Informationen gibt es unter www.logoclic.info, www.bauhaus.info und www.homeplaza.de.

Bild: Ambienta sorgt aufgrund einer hochwertigen Geh- und Trittschalldämmung für angenehme Ruhe und ist darüber hinaus robust und langlebig, sodass sich die Serie neben Wohnräumen auch für intensiv genutzte Gewerbeflächen eignet.

Fotocredits: epr/Logoclic

Quelle: BAUHAUS AG/Logoclic

