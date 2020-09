Bildungsurlaub mit Kinder-Ferienbetreuung in den Herbstferien

Die Coronavirus-Pandemie hat die Art und Weise, wie wir heute als Familie, Erwachsene und Kinder leben und als Berufstätige arbeiten plötzlich und tiefgreifend verändert.

brilon-totallokal: Zwischen Krise und Herausforderung kommen Menschen an ihre Grenzen, gehen über ihre Grenzen. Gegenwart und Zukunft werden als wenig planbarer und unübersichtlicher, die Gesundheit, die Lebensexistenz und das Wohlbefinden als bedroht erlebt und erfahren. In dеr ersten Woche der Herbstferien 2020 bietet die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen eine Kombination aus Bildungsurlaub für berufstätige Mütter und/oder Väter sowie Ferienbetreuung für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren in der Tagungsstätte in Soest an.

Das Angebot der Familienfreizeit trägt den Titel: „Gemeinsam schaffen wir das“ und findet vom 12. bis 16. Oktober 2020 statt. Stärkendes Selbstmanagement, Flexibilität, der Aufbau von Kompetenzen regen an, Stress und Ängste wandeln zu können und die Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Ressourcenorientiertes Stressmanagement hilft, im Alltag mit Familie und Beruf zurechtzukommen und eine klare Steuerfähigkeit in unübersichtlichen Situationen hervorzubringen.

Diese Veranstaltung ist eine anerkannte Bildungsveranstaltung nach dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW und wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben als Fort- und Weiterbildungsmaßnahme durchgeführt.

Die Kosten betragen pro Erwachsene ca. 465 € und für das 1. Kind ca. 229 € inkl. Kost und Logis.

Weitere Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-204, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

Quelle: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V.

