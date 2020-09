Einstimmen aufs nächste Jahr: Brauerei besucht Musikvereine und hält kreative Aufgabe bereit

Warsteiner Musikertreffen bei der Jubiläums-WIM 2021

brilon-totallokal: Brauerei überrascht lokale Vereine: Das dritte Warsteiner Musikertreffen sollte im Rahmen der 30. Warsteiner Internationalen Montgolfiade (WIM) stattfinden. Auf dem Startfeld musizierten in den vergangenen zwei Jahren Musikvereine und Spielmannszüge aus der Region. Damit die Vereine nicht ganz auf das Musizieren verzichten müssen, gibt es eine Challenge. Mit der Teilnahme haben die Vereine bei einer Verlosung die Chance auf schöne Preise. Zudem besuchen Auszubildende der Warsteiner Brauerei die Musikvereine im September, verteilen kleine Präsente und natürlich Warsteiner. Das nächste Warsteiner Musikertreffen findet am 5. September 2021 statt. Dazu können sich alle interessierten Vereine schon jetzt per Mail an [email protected] anmelden.

Verschoben ist nicht aufgehoben: Das dritte Warsteiner Musikertreffen findet im nächsten Jahr auf der Jubiläums-WIM statt. Um die ansässigen Vereine schon mal auf das Event einzustimmen, hat sich die Warsteiner Brauerei eine schöne Idee einfallen lassen. Auszubildende des Familienunternehmens besuchen in dieser Woche alle Musikvereine, die zum Musikertreffen eingeladen worden wären. Sie überreichen den Vereinen eine Einladung für das Musikertreffen in 2021 und Warsteiner Produkte. Dazu gibt es auch eine Herausforderung: Die „Warsteiner Musikerchallenge“ – Um teilzunehmen, spielen die Musiker ein Lied ihrer Wahl auf Warsteiner Bierflaschen und nehmen das Musikstück im Freien als Video auf. Dabei sollte auf die Einhaltung des Mindestabstands und der Hygienevorschriften geachtet werden.

Dieses senden sie anschließend an [email protected] und haben die Chance auf drei tolle Preise: Einen Warsteiner Kühlschrank, eine Brauereibesichtigung für 25 Personen oder einen Stehtisch mit zwei passenden Liegestühlen. Einsendeschluss ist der 15. Oktober. Damit gibt es einen weiteren Grund zur Vorfreude auf das einzigartige musikalische Live-Erlebnis unter freiem Himmel während der WIM 2021. „Die Entscheidung, das Warsteiner Musikertreffen abzusagen, ist uns nicht leichtgefallen. Die Atmosphäre und Kulisse der Montgolfiade sind etwas ganz Besonderes – eine Ersatzveranstaltung wäre einfach nicht dasselbe gewesen“, erklärt Tanja Arens aus dem Marketing von Warsteiner. Und führt fort: „Wir freuen uns schon sehr aufs nächste Jahr!“ Das dritte Musikertreffen findet am 5. September 2021 statt. Dann werden auf dem Startfeld der WIM wieder gemeinsam drei Musikstücke gespielt. Bereits jetzt werden die Anmeldungen für Musikvereine unter [email protected] angenommen.