85 Jähriger kollidiert mit Warnbarke

brilon-totallokal: In der Straße Dorfwiese stieß ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr gegen eine Warnbarke und stürzte. Er verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon