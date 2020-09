Probier doch mal … die DIGIBIB aus

Ihr seid auf der Suche nach wissenschaftlicher Literatur fürs Studium, für Hausarbeiten oder Referate?

brilon-totallokal: Die Stadtbibliothek Brilon bietet am Donnerstag, den 24. September 2020 von 14 bis 17 Uhr kurze Einführungen in die zahlreichen Recherchemöglichkeiten der sogenannten „DIGIBIB – der digitalen Bibliothek aller deutschen Universitäten“ an.

Die DIGIBIB ist ein Zusammenschluss der deutschsprachigen Hochschulen und bietet mit ihren Funktionen, zahlreiche Möglichkeiten in in- und ausländischen Bibliothekskatalogen und Fachinformationsportalen zu suchen. Literaturhinweise und Volltexte werden nachgewiesen.

Schüler und Studenten sind willkommen, das Angebot richtet sich aber auch an Lernende jeden Alters.

Eine Anmeldung ist erforderlich, es werden individuelle Beratungstermine vergeben. Hygiene- und Abstandsregeln werden eingehalten. Kontakt: Stadtbibliothek Brilon Tel. 02961 / 794460 oder [email protected].

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon