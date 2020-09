Kommunalwahl 2020

Anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahl möchte die Stadt Brilon die Bürgerinnen und Bürger auf einige Aspekte hinweisen:

Die Möglichkeit der Briefwahl besteht noch bis Freitag, den 11. September, 18.00 Uhr. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen (amtliche rote Umschläge) müssen anders als bei den übrigen Wahlen bis spätestens Sonntag, den 13. September, 16.00 Uhr, im Wahlamt vorliegen. Um dies zu gewährleisten sollten sie spätestens am Donnerstag, den 10. September, abgeschickt werden. Danach besteht noch die Möglichkeit, die Wahlbriefe bis zum Wahltag (13. September), 16.00 Uhr, in die Hausbriefkästen im Rathaus oder im Amtshaus einzuwerfen bzw. direkt im Wahlamt (nicht im Wahllokal) abzugeben. Später eingehende Wahlbriefe dürfen bei der Auszählung nicht berücksichtigt werden.

Erreichbarkeit des Wahlamtes

Das Wahlamt befindet sich im Amtshaus (Bahnhofstraße 33) und ist am Wahlwochenende wie folgt geöffnet:

Freitag, 11. September 08.00 Uhr – 18.00 Uhr

Samstag, 12. September 08.00 Uhr – 12.00 Uhr

Sonntag, 13. September 08.00 Uhr – 18.00 Uhr

Telefonisch ist das Wahlamt am Wahlwochenende (über eine Rufumleitung auch nach Dienstschluss) unter 02961 – 794 – 232 zu erreichen.

Wahlbezirkseinteilung

Die Stadt Brilon weist nochmals darauf hin, dass der Wahlausschuss der Stadt Brilon im Frühjahr über das Stadtgebiet verteilt mehrere Straßen einem anderen Wahlbezirk und damit einem anderen Wahlraum zuordnen musste, um die gesetzlichen Höchstgrenzen einhalten zu können. Die Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, auf ihre Wahlbenachrichtigung zu achten, auf deren Vorderseite der jeweils zuständige Wahlraum angegeben ist.

Wahlräume

Unabhängig von der geänderten Wahlbezirkseinteilung hat sich aufgrund der Corona-Pandemie in den folgenden Stimmbezirken der Wahlraum geändert:

Stimmbezirk 050 Helle

Bisheriger Wahlraum : Evangelischer Kindergarten

Neuer Wahlraum : Stadtbibliothek

Stimmbezirk 060 Itzelstein / Hollemann

Bisheriger Wahlraum : Seniorenheim St. Engelbert

Neuer Wahlraum : Grundschule St. Engelbert (Teilstandort)

Stimmbezirk 162 Radlinghausen

Bisheriger Wahlraum : Ehemalige Schule

Neuer Wahlraum : Schützenhalle Radlinghausen

Stimmbezirk 192 Brilon-Wald

Bisheriger Wahlraum : Kindergarten

Neuer Wahlraum : Schützenhalle Brilon-Wald

Um Missverständnissen vorzubeugen weist die Stadt Brilon ausdrücklich darauf hin, dass die Wahlräume für die beiden Stimmbezirke 030 Niederes Quartal und 060 Itzelstein / Hollemann im Teilstandort der Grundschule St. Engelbert in der Niederen Mauer (frühere Martin-Luther-Schule) befinden. Im Hauptstandort der Grundschule St. Engelbert am Derker Tor befindet sich kein Wahlraum!

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Alle Wahlberechtigten, die am 13. September einen Wahlraum betreten, müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Diese sog. Maskenpflicht ergibt sich aus der seit dem 1. September geltenden neuen Coronaschutzverordnung. Weiterhin sind auch im Wahlraum die derzeit üblichen Abstandsregeln einzuhalten. Daher kann es in bzw. vor den Wahlräumen temporär zu Warteschlangen kommen.

Das im Wahlraum vorhandene Mobiliar wird im Laufe des Wahltages von den Wahlhelfern regelmäßig desinfiziert. Das gilt auch für die Stifte zum Ankreuzen der Stimmzettel. Den Wählerinnen und Wählern ist es aber ausdrücklich erlaubt, eigene (nicht radierfähige) Stifte zum Ankreuzen der Stimmzettel mitzubringen.

Die Stadt Brilon bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten.

Ergebnispräsentation

Wer am Wahlabend am Verlauf der Ergebnisermittlung in Brilon bzw. im Hochsauerlandkreis interessiert ist, kann diesen auf der Internetseite der Stadt Brilon www.brilon.de live mitverfolgen.

Feststellung des Ergebnisses

Der Wahlausschuss der Stadt Brilon tritt am Dienstag, den 15. September 2020 um 17.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses zusammen, um das Ergebnis der Bürgermeister- und der Ratswahl formell festzustellen. Die Sitzung ist öffentlich.

