Stadtwerke Brilon und Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland bauen Ihre Zusammenarbeit aus

Die Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland bietet den Menschen in der Region einen sicheren und modernen Wohnraum zu fairen Preisen.

brilon-totallokal: Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Planung und Umsetzung innovativer Wohn- und Energiekonzepte zur Förderung von Stadt- und Quartiersentwicklungen.

Für eine nachhaltige, energetische Gestaltung setzt die Wohnungsbaugenossenschaft auf die Stadtwerke Brilon als Partner für die Umsetzung verschiedener Projekte im Bereich erneuerbarer Energien. Nicht nur bei Neubauprojekten sollen die Stadtwerke mitwirken, sondern auch helfen, Bestandsobjekte zum Beispiel durch ein modernes Energiemanagement zu optimieren. Ziel der Zusammenarbeit sei es außerdem, Mieterstrom, Wärmecontracting, sowie Infrastrukturlösungen bei der E-Mobilität zu planen und umzusetzen, teilte der Versorger mit.

„Am besten geht so etwas gemeinsam“, ergänzt Stadtwerke-Vorstand Axel Reuber und betont, dass auch andere Unternehmen eingeladen sind, sich daran zu beteiligen. Wünschenswert sei ein innovatives Netzwerk zur Daseinsvorsorge für die Hansestadt und für die Menschen in der Region.

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz vor Ort zu leisten. Wir sind froh, mit den Stadtwerken Brilon einen zuverlässigen Partner aus der Region gefunden zu haben, um die E-Mobilität für unsere Mieter zu verwirklichen”, so Peter Wagner, Vorstandsmitglied der Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland.

Auch die Auftragsvergabe soll an das örtliche Handwerk erfolgen. „Da uns Regionalität und Verbundenheit mit den Menschen in unserer Region sehr wichtig sind, soll so vor allem in dieser Zeit Einkommen und Wertschöpfung gesichert werden“, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch.

Die Stadtwerke freuen sich über die neue regionale Kooperation und eine langfristige Partnerschaft.

Quelle: Katrin Elsholz – Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH

