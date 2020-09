Jedes Jahr am 20. September feiern wir in Deutschland Welt­kin­der­tag.

brilon-totallokal: Dieser besondere Tag soll auf die speziellen Rechte der Kinder aufmerksam machen und Kinder mit ihren individuellen Be­dürf­nis­sen in den Fokus rücken. In diesem Jahr steht der Weltkindertag unter dem Motto Kinderrechte schaffen Zukunft! Damit machen das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland darauf aufmerksam, dass die Verwirklichung der Kinderrechte einen entscheidenden Beitrag für nachhaltige Entwicklung darstellt. Das Wohlergehen von Kindern – sowohl in Deutschland als auch weltweit – muss zum Maßstab einer zukunftsorientierten Politik werden.

Die älteren Kinder der Kita St. Elisabeth werden sich in der nächsten Woche mit dem Thema Kinderrechte beschäftigen.

Dieses Thema ist im Qualitätsmanagements des Trägers fest verankert und begleitet die Fachkräfte in ihrem pädagogischen Alltag.

Die Kinder bekommen dazu ein Minibilderbuch vom Don Bosco Verlag, die entsprechenden Kamishibaikarten wurden den Eltern auch schon im letzten Jahr bei der Elternversammlung vorgestellt.

Anhand verschieden kreativ gestalteter Mandalas wird dann eine riesige Collage mit den Rechten der Kinder gestaltet und ausgehangen.

Quelle: Manuela Elias – Katholische Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

