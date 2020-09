Ergebnisse Rennsportwochenende

Rita und Sven Pollack auf dem Podest bei den Mitteldeutschen MTB Meisterschaften in Bad Tabarz

brilon-totallokal: Am Sonntag, 13.09.2020, stand für Rita und Sven Pollack vom RadWerk Upland e.V. in Thüringen endlich ein Mountainbike-Rennen an. Für die meisten Starter war es der Saisonauftakt nach einer langen Trainingszeit.

Im 30-köpfigen Feld mit Startplatzauslosung kam Sven nicht gut vom Start weg, da ihm direkt ein anderer ins Rad fuhr. Er arbeitete sich aber gut nach vorne und kam nach der ersten Runde bereits als Fünfter in den Durchlauf. Die ersten drei waren weg, an dem bis dahin Vierten versuchte er dran zu bleiben. Eine Runde konnte er mitfahren – dann machten ihm der viele Staub, die Hitze und anspruchsvolle Strecke zu schaffen und er musste abreißen lassen.

Es blieb am Ende ein verdienter 5. Platz!

Rita startete mit Vollsprint bei den Mädchen U 13 und setzte sich direkt ab. Ihr hohes Anfangstempo konnte sie aber nicht bis zum Ziel halten. In der letzten Runde wurde sie noch knapp überholt. Der 2. Platz war gewonnen – hatte sie doch zuletzt wenig auf dem Rad gesessen.

Quelle: RadWerk Upland e.V.

