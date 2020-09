Ganz schön sauber – Mit hochwertigen Waschbecken wird Hygiene zum Highlight

„Das Händewaschen nicht vergessen!“ Was uns als Kind bereits beigebracht wurde, ist in heutigen Zeiten wichtiger denn je.

brilon-totallokal: Schließlich hat die Konsequenz hinsichtlich der Hygienemaßnahmen jedes Einzelnen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit aller. Zwangsläufig erhält der Waschplatz damit derzeit größere Aufmerksamkeit als sonst und rückt in den Mittelpunkt. Und damit sollte er spätestens jetzt den funktionalen sowie optischen Wünschen mehr denn je entsprechen.

Ein schönes Waschbecken mit passender Armatur sorgt auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten für Lichtblicke. Dabei haben die Bewohner eine riesige Auswahl – wenn sie dabei zusätzlich auf hohe Qualität setzen wollen, entscheiden sie sich für Modelle aus den Kollektionen des Badezimmer-Experten Villeroy & Boch. So bietet sich etwa die Serie O.novo mit einer großen Auswahl von Waschbecken verschiedener Formen, Größen und Ausführungen an.

Ganz neu im Sortiment

Acht Wasch- und Handwaschbecken in rechteckiger Form. Diese bestechen durch eine elegante Schlankheit. Je nach Wunsch lassen sie sich als wandhängende oder als Einbau- bzw. Aufsatzwaschbecken realisieren. Es gibt sie zudem als Compact-Versionen speziell für kleiner dimensionierte Badezimmer. Eine andere Kollektion, die durch ihr Design überzeugt und dafür sogar mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde, ist Collaro. Die Waschbecken der Serie bestehen aus TitanCeram, was den filigranen Formen und dünnen Wandstärken der edlen Modelle eine außerordentliche Stabilität verleiht.

Für ein Plus an Sauberkeit bietet Villeroy & Boch für seine Kollektionen weitere Optionen an. So sorgt die schmutzabweisende Oberflächenveredelung CeramicPlus für eine sehr leichte Reinigung der Waschbecken. Die Glasur AntiBac – unter anderem bei O.novo erhältlich – reduziert das Bakterienwachstum nachgewiesenermaßen um 99,9 Prozent. So lassen sich auch strengste Hygieneregeln bestens einhalten.

Weitere Informationen gibt es unter www.villeroy-boch.de. Mehr auch unter www.homeplaza.de.

Bild: So wichtig war Hygiene noch nie – umso schöner ist es, wenn man dafür auf eine tolle Badausstattung setzen kann. Dafür sorgen unter anderem moderne Waschbecken, die funktional und optisch überzeugen.

Fotocredits: epr/Villeroy & Boch

Quelle: Villeroy & Boch AG

