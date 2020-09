POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbrüche in Brilon und Schmallenberg

brilon-totallokal: Brilon: Auf ein Tätowiergeschäft auf der “Mittlere Straße” hatten es Einbrecher vermutlich in der Nacht zum Dienstag abgesehen. Zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr, hebelten die Täter die Eingangstür auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke. Neben einer Geldkassette wurden mehrere Tätowiermaschinen und -nadeln entwendet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

Schmallenberg: Aus einem Abbruchhaus an der Oststraße entwendeten unbekannte Täter einen Stromerzeuger sowie mehrere Schwerspanngurte. Die Tatzeit liegt zwischen dem 14. und 21. September. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 – 90 200 entgegen.

