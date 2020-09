Entspannung mit Klangschalen bei der VHS Olsberg

In unserem hektischen Alltag tragen wir selbst die Verantwortung für unsere Gesundheit.

brilon-totallokal: Immer mehr fühlen wir uns durch Zeitdruck und den hohen Anforderungen im Beruf und Privatleben gestresst. Zuviel Stress schadet uns, daher ist es wichtig, sich Ruhe zu gönnen und nach innen zu spüren. Klänge können hierbei beruhigen und in die Stille führen. Klänge können anregen und Energie in Bewegung bringen.

An diesem Abend lernen die Teilnehmenden Klangschalen in Theorie und Praxis kennen. Auf einer klangvollen Reise werden Körper, Geist und Seele in „EIN-Klang“ gebracht. Der Kurs findet am Donnerstag, den 8. Oktober, von 19:00 bis 20:30 Uhr in der Olsberger VHS-Geschäftsstelle statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

