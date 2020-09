E.ON E-Bike-Ranking

Hochsauerlandkreis bei Verbreitung von Elektrorädern weit vorn

Hochsauerlandkreis über dem bundesweiten Durchschnitt

Fast jeder vierte E-Bike-Besitzer in NRW lädt mit Ökostrom und fährt so besonders nachhaltig

brilon-totallokal: E-Bikes boomen – und die Hochsauerländer gehören zu den Trendsettern, wie eine aktuelle Civey-Studie* im Auftrag des Energieanbieters E.ON zeigt: 18,3 Prozent besitzen eigenen Angaben zufolge bereits ein E-Bike oder Pedelec, das ist fast jeder Fünfte. Damit liegt der Hochsauerlandkreis im NRW-Vergleich knapp einen Prozentpunkt über dem NRW-Durchschnittswert von 17,4. Im bundesdeutschen Vergleich liegt der Hochsauerlandkreis knapp gut drei Prozentpunkte über den Werten aller deutschen Landkreise und kreisfreien Städte (15,2 Prozent).

Diese und viele weitere Ergebnisse präsentiert der E.ON Energieatlas, das interaktive Daten-Tool des Energieanbieters E.ON. Die E-Bike-Studie analysiert unter anderem die Verbreitung von E-Bikes und in welchen Regionen die Besitzer besonders weite Strecken zurücklegen. In der Kategorie Reichweite positioniert sich NRW im Mittelfeld auf dem sechsten Platz: 19,5 Prozent der E-Bike-Besitzer legen monatlich mehr als 200 Kilometer mit ihrem E-Bike zurück und können somit als „E-Bike-Vielfahrer“ gelten. Die Mehrzahl der E-Bike-Besitzer in NRW (38,9 Prozent) fährt über 100 Kilometer pro Monat.

Jeder Dritte sieht in E-Bike klimafreundliche Alternative zu Auto und Roller

Der Hauptgrund für die Anschaffung eines E-Bikes liegt der E.ON-Umfrage zufolge darin, dass Radeln mit Motorunterstützung weniger anstrengt – dieses Motiv haben bundesweit 54,4 Prozent der befragten E-Bike-Besitzer genannt. Auch gesundheitliche Gründe spielen hier eine Rolle (33,1 Prozent), fast jeder dritte Besitzer sieht in seinem E-Bike darüber hinaus eine klimafreundliche Alternative zum Auto oder Motorroller (32,9 Prozent). In NRW lädt auch jeder fünfte E-Bike-Besitzer (22,7 Prozent) seinen Akku mit Ökostrom.



Im Vergleich zum Auto ist E-Bike-Fahren nicht nur klimafreundlicher, sondern auch deutlich kostengünstiger. Das Aufladen eines gängigen 500-Watt-Akkus kostet rund 15 Cent** und ergibt eine durchschnittliche Reichweite von bis zu 120 Kilometern. Damit ist die Fahrt mit dem E-Bike mit 12.5 Cent pro 100 Kilometer rund 60 Mal günstiger als mit einem Benziner – wo die gleiche Strecke 7 bis 8 Euro Energiekosten verursacht.***

Weitere E-Bike-Daten direkt im E.ON Energieatlas

Weitere Details zur E-Bike-Auswertung – regional und überregional – finden Sie direkt im interaktiven E.ON Energieatlas unter https://energieatlas.eon.de/e-mobility/e-bikes.

* Das Meinungsforschungsunternehmen Civey hat 2020 im Auftrag von E.ON Energie Deutschland insgesamt mehr als 6.000 E-Bike-Besitzer befragt. Die aktuellen Ergebnisse sind repräsentativ für E-Bike-Besitzer. ** Angenommen wurde ein Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde. *** Angenommen wurde ein Preis von 1,30 Euro pro Liter Superbenzin und ein Kraftstoffverbrauch von 6 Litern pro 100 Kilometern Fahrtstrecke.

Top 5 Bundesländer: E-Bike-Besitzer

Platz Bundesland Prozent 1 Niedersachsen 17,7% 2 Rheinland-Pfalz 17,5% 3 Nordrhein-Westfalen 17,4% 4 Hessen 16,7% 5 Schleswig-Holstein 16,6%

Über den E.ON Energieatlas: Der E.ON Energieatlas liefert Daten, Fakten und Hintergründe zur deutschen Energielandschaft und ihrer Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten. Das interaktive Daten-Tool beantwortet zentrale Fragestellungen: Wie hat sich der Ökostromanteil in Deutschland zuletzt entwickelt? Wo befinden sich die „grünsten“ Regionen? Wie steht die Bevölkerung zur Elektromobilität – und wo ist die Ladeinfrastruktur bereits besonders gut ausgebaut? Der E.ON Energieatlas kombiniert öffentliche Daten, repräsentative Umfrage-Ergebnisse sowie E.ON Analysen und liefert Auswertungen bis auf regionale Ebene. Das Tool wird fortlaufend mit neuen Datensätzen ergänzt. Hier gelangen Sie direkt zur interaktiven Karte.

Über E.ON Energie Deutschland: Die E.ON Energie Deutschland GmbH ist ein bundesweit führendes Energieunternehmen und Dachgesellschaft des E.ON Vertriebs in Deutschland. Tausende Mitarbeiter sorgen für die jederzeit zuverlässige Lieferung von Strom und Erdgas zu fairen Preisen und mit mehrfach ausgezeichneter Kundenbetreuung. Darüber hinaus sind wir der Lösungsanbieter für eine zunehmend dezentrale, ökologische und digitale Energiewelt, zum Beispiel mit Service und Beratung zu Photovoltaik, Energiespeichern, Energiechecks und Effizienzmaßnahmen. Die Vertriebsgruppe, zu der die E.ON Energie Dialog GmbH sowie die E WIE EINFACH GmbH gehören, ist an zahlreichen Standorten im ganzen Bundesgebiet vertreten und hat seinen Hauptsitz in München. Privat-, Geschäfts- und Industriekunden profitieren damit sowohl von den Stärken des Konzernverbunds als auch von der regionalen Präsenz vor Ort.

