Kochkurse bei der VHS in Brilon

Kochen Sie im Oktober bei der VHS in Brilon und verbringen Sie gesellige Stunden in einem unserer Kochkurse

brilon-totallokal: Feierabendrezepte stressfrei genießen können Sie am Montag, den 05.10., von 18:30 bis 21:30 Uhr.

Kochen und Klönen (Generation 60+) ist das Motto beim Kurs am Mittwoch, 07.10., von 16:00 bis 19:00 Uhr. Diese und weitere Kochkurse finden Sie unter www.vhs-bmo.de. Weitere Informationen und Anmeldung in der VHS-Geschäftsstelle in Brilon, persönlich, per Telefon (02961 6416) oder per E-Mail ([email protected]).

Quelle: VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

