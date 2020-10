Herbstaufschwung im September -ein Trend für das verbleibende Jahr?

Die Entwicklung auf dem regionalen Arbeitsmarkt

brilon-totallokal: Im Bezirk der Agentur für Arbeit Meschede-Soest sinkt die Arbeitslosigkeit im Berichtsmonat um 843 Personen oder 4,6 Prozent. Aktuell sind 17.393 Männer und Frauen alsarbeitslosregistriert.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Meschede-Soest beträgt die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen 5,4 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,4 Prozent.

Im Versicherungsbereich (Rechtskreis Sozialgesetzbuch Drittes Buch, SGB III -Arbeitslosengeld I) werden aktuell 8.218 arbeitslose Menschen betreut, dassind 451Personen oder 5,2 Prozent weniger als im Vormonat und 2.594 Frauenund Männer oder 46,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Rechtskreis Sozialgesetzbuch Zweites Buch, SGB II -Arbeitslosengeld II) sind 9.175 Personen bei den Jobcenternregistriert; 392 Männer und Frauen oder 4,1 Prozent weniger als im Vormonat und 630 Personen oder 7,4 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres.

Kurzarbeit

Es liegenerneut dieHochrechnungender tatsächlich realisierten Kurzarbeit in den Betriebenvor:„Im Maihaben in unserem Agenturbezirk 3.522Betriebe Kurzarbeit umgesetzt. Im Vergleich zurFinanzkrise 2009 liegt diese Zahl deutlich über dendamaligenRekordwerten“, erläutert Oliver Schmale, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Meschede-Soest, die Zahlen.

Auch die Zahl der Personen,die tatsächlich in Kurzarbeit waren, liegt mit 46.653auf Rekordniveau.

Mit diesem Monat kann erstmaligdertatsächliche Arbeitsausfall während Kurzarbeitabgebildet werden. Wurde in vergangenen Jahren Kurzarbeit beantragt, ist durchschnittlich rund ein Viertel der Arbeitszeit durch Kurzarbeit ausgefallen. Die Auswirkungen von Corona zeigenjetzt, dass im März 2020jede/r durch Kurzarbeit betroffene/r Arbeitnehmer/in fast dreißig Prozent weniger gearbeitethat.Es bleibt abzuwarten, inwieweitsich die Ausfallzeiten in den von CoronageprägtenMonaten weiter ändern.

Der Arbeitsmarkt im Hochsauerlandkreis (HSK)

„Der Arbeitsmarkt sendet im September positive Zeichen“, so Oliver Schmale, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Meschede-Soest zu den aktuellen Zahlen. „Die Zahl der Arbeitslosen ist im September im Hochsauerlandkreis um 5,3 Prozent zurückgegangen. Die Folgen der Pandemie hat der Arbeitsmarkt in unserer Region verhältnismäßig gut verkraftet.Auch der Stellenmarkt gewinnt leicht an Dynamik. Zwar ist weiterhin erkennbar, dass die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen derzeit noch zurückhaltendist. Trotzdem wurden in diesem Monat 70 freie Stellen mehr gemeldet als noch im August.Der Herbstaufschwung im September ist fast schon traditionell und wichtig fürden Trend des verbleibenden Jahres. Ich blicke verhalten positivauf die kommenden Wochen und appelliere weiterhin an Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Arbeitsuchende,sich mit Qualifizierungen und Weiterbildungen für die nahe und mittelfristige Zukunftfit zu machen.“

Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im September 2020 gesunken. Insgesamt waren 7.043 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 394 Personen oder 5,3 Prozent weniger. Im Vergleich zum September des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 1.220 Personen bzw. 21 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im September 4,7 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 3,9 Prozent (+0,8 Prozentpunkte).

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung –SGB III

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 3.350 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 232 Personen bzw. 6,5 Prozent verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 958 Personen oder 40,1 Prozent.

Entwicklung in der Grundsicherung –SGB II

In der Grundsicherung sind 162 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 262 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 4,2 Prozent weniger bzw. 7,6 Prozent mehr zum Vorjahr. Insgesamt sind es 3.693 Personen und damit 52,4 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

786 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 150 junge Arbeitslose weniger und im Vorjahresvergleich 178 arbeitslose junge Menschen mehr. Die prozentualeVeränderung beläuft sich somit auf minus 16 Prozent zum Vormonat bzw. plus 29,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 51 Personen oder 2 Prozentgesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 363 Arbeitslose mehr (+17,1 Prozent). Insgesamt sind 2.482 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gestiegen. 2.561 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 81,3 Prozent (2.083 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 22 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 459 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 474 Stellen gemeldet (+70 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2.372 offene Stellen, 45 mehrals im Vormonat und 620 weniger als im Vorjahresmonat.

Die Agentur für Arbeit weist nochmal darauf hin, nur nach Aufforderung persönlich in die Arbeitsagentur zu kommen. Kundinnen und Kunden, bei denen ein persönliches Gespräch geplant ist, erhalten eine schriftliche Einladung. Diese muss unbedingt zum Termin mitgebracht werden. Ohne Termin ist kein Zugang zum Gebäude möglich. Alle Anliegen können weiterhin online oder telefonisch erledigt werden. Telefonisch erreichen Sie die Agentur für Arbeit Meschede-Soest unter:02921 –106 200.

