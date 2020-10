Stadtwerke Brilon bieten moderne E-Ladestation für zu Hause

Jetzt von erhöhter Förderung bis 30. November 2020 profitieren

brilon-totallokal: Als regionaler Energieversorger setzen die Stadtwerke Brilon auf eine umweltbewusste Fortbewegung und treiben den Ausbau der Elektromobilität in Brilon und Umgebung weiter voran.

Privat-und Geschäftskunden, die ein Elektroauto besitzen oder zukünftig anschaffen möchten, können daher ab sofort mit der „Briloner-Ladebox“ von einem Komplettangebot für die eigene E-Ladestation profitieren. Neben der Installation und Inbetriebnahme, die in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Handwerk erfolgt,bieten die Stadtwerke Brilon vorab einen „Pre-Check“ an, um die technischen Gegebenheiten an dem gewünschten Installationsort des Kunden zu überprüfen.

Die „Briloner-Ladebox“ verfügt über eine Ladeleistung von bis zu 11 kW, wodurch E-Fahrzeuge schnell, sicher und ganz bequem von zu Hause aus geladen werden können. Sie ist geeignet für Garagen, Carports oder den Außenbereich, kann jedoch auch auf Hotelparkplätzen oder für das effiziente Laden gewerblicher Firmenflotten genutzt werden.

Zusätzlich unterstützt das Land NRW mit dem Förderprogramm „progress NRW“ den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Privatleute und Unternehmen, die auf ihrem Grundstück eine Ladestation für Elektro-Fahrzeuge installieren möchten.Durch Einbezug des NRW-Förderprogrammes können somit die Anschaffungskosten einer E-Ladestation bis zum 30.11.2020 um 60% reduziert werden, wodurch für die „Briloner Ladebox“ inkl. Installation nur noch ein Eigenanteil von 440,-Euro aufgewendet werden muss.

Neben dem Angebot privater Ladestationen erweiterndie Stadtwerke Brilon auch die regionale Verfügbarkeit öffentlich-zugänglicher Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet Brilon kontinuierlich, so dass E-Fahrzeug Besitzern bereitsinsgesamt 8 Ladepunkte an zentralen Standorten zum Aufladen ihres Elektroautos zur Verfügung stehen.

Ausführliche Beratung zur „Briloner-Ladebox“ und den dazugehörigen Förderprogrammen sowie Informationen rund um das Thema E-Mobilität erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 02961/9886-251, per E-Mail unter [email protected] oder im Internet unter www.stadtwerke-brilon.de/elektromobilitaet/.

